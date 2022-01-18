Курс валют НБУ на 18 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 18 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 17 января, повысился на 17 коп до 28.12 за 1 доллар.
Евро подорожал на 7 коп до 32.06 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.67 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 4 коп до 38.36 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.72 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 4 коп до 7.08 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.122000
|EUR
|Евро
|32.057700
|RUB
|Рубль
|0.366810
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.364000
|CHF
|Швейцарский франк
|30.722700
|PLN
|Польский злотый
|7.083400