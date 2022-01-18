Курс валют НБУ на 18 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 18 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 17 января, повысился на 17 коп до 28.12 за 1 доллар.

Евро подорожал на 7 коп до 32.06 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.67 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 4 коп до 38.36 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 30.72 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 7.08 за 1 польский злотый.