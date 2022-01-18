МИД Японии: на часть Курил распространяется суверенитет Токио

Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южную часть Курильских островов. Такую позицию изложил во вторник на пресс-конференции в Токио глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, сообщает ТАСС.

"На четыре северных острова (так в Японии называют российские южные Курилы - ред) распространяется наш суверенитет. Мы намерены продолжать упорные переговоры на основе нашей базовой позиции, которая заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориального вопроса" , - сказал он.

Напомним, Япония оспаривает принадлежность Итурупа и еще трех островов Курильской гряды - Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР после Второй мировой войны. Токио настаивает на их возвращении.