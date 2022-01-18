Украинцы уже зарегистрировали более 33 тысяч электрокаров

По состоянию на 1 января текущего года в Украине зарегистрировано более 33 тысяч автомобилей с электродвигателем. Такую цифру назвал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко, сообщает Укринформ.

«По состоянию на 1 января 2022 года в Украине зарегистрировано более 33 тысяч электромобилей. Только в прошлом году украинцы приобрели 8,8 тыс. авто с электродвигателем. Согласно стратегическим целям государства количество электромобилей должно возрасти в разы» , ​​- подчеркнул Ивко.

По его словам, к 2030 году планируется увеличить годовое количество продаж авто с электродвигателем более чем в 10 раз. Правда, добиться этого будет невозможно без обеспечения дорог надлежащей инфраструктурой для электротранспорта.