Шведских детей в TikTok пугают войной с Россией

В Швеции дети напуганы видеороликами в TikTok о возможном нападении России на их страну. Общенациональная горячая линия по защите прав детей начала получать телефонные звонки от детей и подростков, обеспокоенных надвигающимся вторжением, сообщает Лига.net.

Как пишут западные СМИ, в видеороликах говорится, что российские войска будут бомбить Швецию или даже предпримут попытку вторжения. Десятки родителей на минувших выходных обсуждали происходящее в Twitter. Все они подтвердили, что их дети получали пугающую информацию в TikTok, а потом спрашивали у них, правда ли РФ планирует войну против Швеции.

"Вчера мой 11-летний сын был очень напуган, он спросил, скоро ли будет война ", — написала одна из матерей.

Defense One со ссылкой на шведскую ежедневную газету Aftonbladet сообщает, что BRIS – общенациональная шведская организация по защите прав детей, начала получать телефонные звонки от детей и подростков, обеспокоенных "надвигающимся вторжением". Социальный работник BRIS Мари Ангселл сообщила газете, что алгоритм TikTok настроен так, что дети, которые посмотрели такие видео один раз, впоследствии получают их больше и больше. Ангселл рекомендует взрослым рассказывать детям, как работает приложение, чтобы развеять чувство надвигающейся беды.

По данным издания, пока неизвестно, кто именно "пытается ослабить решимость Швеции", пугая детей. Сообщается, что решением проблемы занялось Шведское агентство психологической защиты, которое было создано в первый день нового года.