Стартовали вебинары по подготовке к ЗНО

С 18 января Украинский центр оценивания качества образования начинает вебинары, посвященные особенностям ЗНО-2022 по общественно-гуманитарным предметам, сообщает Укринформ.

"Присоединяйтесь 18 января в 15:00 к разговору на нашем YouTube-канале. Будем говорить о том, что стоит иметь в виду, готовясь к тестированию по английскому языку. Мы продолжаем ряд видеоматериалов от Украинского центра оценки качества образования по особенностям ЗНО-2022" , - говорится на сайте УЦОКО.

Согласно графику, обнародованному УЦОКО, 18 января состоится вебинар, посвященный ВНО по английскому языку.

Отмечается, что во время вебинаров на YouTube-канале УЦОКО будут рассмотрены отдельные задания тестов по этим дисциплинам, пути выполнения различных заданий. С 5 по 22 января продолжается регистрация на пробное ВНО.

В 2022 году пробное внешнее независимое оценивание состоится: 19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе; 26 марта – по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).