Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях

В Украине из-за ухудшения погоды остались без света 349 населенных пунктов. В частности, отключения зафиксированы в десяти областях, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

По состоянию на утро,18 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях:

Киевская - 93,

Житомирская - 68,

Тернопольская - 57,

Черниговская - 42,

Львовская - 31,

Хмельницкая - 29,

Черновицкая - 18,

Кировоградская - 6,

Закарпатская - 3,

Волынская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.