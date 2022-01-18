Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях

Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях

В Украине из-за ухудшения погоды остались без света 349 населенных пунктов. В частности, отключения зафиксированы в десяти областях, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

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    Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

    По состоянию на утро,18 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях:

    • Киевская - 93,
    • Житомирская - 68,
    • Тернопольская - 57,
    • Черниговская - 42,
    • Львовская - 31,
    • Хмельницкая - 29,
    • Черновицкая - 18,
    • Кировоградская - 6,
    • Закарпатская - 3,
    • Волынская - 2.

    К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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