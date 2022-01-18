Непогода оставила без света 349 населенных пунктов в десяти областях
В Украине из-за ухудшения погоды остались без света 349 населенных пунктов. В частности, отключения зафиксированы в десяти областях, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС.
По состоянию на утро,18 января в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 349 населенных пунктов в таких областях:
- Киевская - 93,
- Житомирская - 68,
- Тернопольская - 57,
- Черниговская - 42,
- Львовская - 31,
- Хмельницкая - 29,
- Черновицкая - 18,
- Кировоградская - 6,
- Закарпатская - 3,
- Волынская - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.