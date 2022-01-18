Цена нефти Brent поднялась до максимума с октября 2014-го

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности. Brent торгуется выше $87 за баррель – на максимуме с октября 2014 года, сообщает Интерфакс.

Накануне стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В нанесении этих ударов власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов.

В результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, пожар начался в помещении на территории международного аэропорта в Абу-Даби.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:15 по Киеву во вторник составила $87,3 за баррель, что на $0,82 (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,4 (0,46%) - до $86,48 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,92 за баррель, что на $1,1 (1,32%) выше итогового значения сессии в пятницу. В понедельник основные торги WTI не проводились из-за выходного в США.

"Настрой нефтяного рынка остается конструктивным, и атака на ОАЭ обеспечила дополнительную поддержку ценам", - отмечает аналитик ING Groep NV Уоррен Паттерсон.