В Германии сократили срок действия справки о выздоровлении от COVID
Срок действия справки о выздоровлении от коронавируса в ФРГ сокращен с шести до трех месяцев, сообщает Укринформ.
После окончания этого срока рекомендуется вакцинация.
Справка о выздоровлении приравнивается к полной вакцинации и позволяет посещать многие заведения в Германии, посещение которых нынче запрещено для невакцинированных.
Уменьшен также срок карантина для инфицированных – с 14 до 10 дней. Те, у кого нет симптомов в течение 48 часов, могут прервать изоляцию после получения отрицательного теста.
Постановление вступило в силу с 15 января.