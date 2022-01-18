В Германии сократили срок действия справки о выздоровлении от COVID

Срок действия справки о выздоровлении от коронавируса в ФРГ сокращен с шести до трех месяцев, сообщает Укринформ.

После окончания этого срока рекомендуется вакцинация.

Справка о выздоровлении приравнивается к полной вакцинации и позволяет посещать многие заведения в Германии, посещение которых нынче запрещено для невакцинированных.

Уменьшен также срок карантина для инфицированных – с 14 до 10 дней. Те, у кого нет симптомов в течение 48 часов, могут прервать изоляцию после получения отрицательного теста.

Постановление вступило в силу с 15 января.