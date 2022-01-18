Грядущий флагман OPPO впервые показался на живых фото

Ожидается, что флагманский смартфон OPPO Find X5 Pro будет анонсирован в ближайшее время. Первые рендеры устройства утекли в сеть в последние дни прошлого года, а теперь новинка впервые показалась на живых фото, сообщает 3Dnews.

Пользователь интернет-ресурса CoolAPK поделился двумя фото грядущего Find X5 Pro, которые демонстрируют его тыльную и лицевую панели. Интересно, что на задней панели устройства присутствует наклейка с номерами IMEI. Проверка одного из них в базе данных IMEICheck подтвердила, что это устройство OPPO с номером модели CPH2305, что даёт основания не сомневаться в достоверности снимков.

На тыльной панели устройства, кроме логотипа OPPO, присутствует товарный знак Hasselblad. Напомним, что с этой компанией сотрудничает OnePlus в рамках разработки камер для своих флагманских смартфонов. Кроме того, на блоке основной камеры присутствует маркировка «powered by MariSilicon», которая указывает на использование в устройстве продвинутого нейронного процессора собственной разработки OPPO. Предполагается, что этот чип позволит камере Find X5 Pro делать впечатляющие фото и записывать видео в разрешении 4К с наилучшим качеством даже в тёмное время суток.

Второе фото, демонстрирующее лицевую часть устройства, раскрывает технические характеристики Find X5 Pro. Экран, отображающий информацию о системе, сообщает, что в качестве аппаратной платформы смартфона используется чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, дополненный NPU MariSilicon X. Устройство несёт на борту 12 Гбайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 256 Гбайт.

Согласно предыдущим утечкам, Find X5 Pro получит 120-Гц OLED-экран с технологией LTPO 2.0 и разрешением QHD+, аккумулятор на 5000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Новинка сможет похвастаться тройной основной камерой с двумя 50-Мп датчиками Sony IMX766 и 13-Мп телефотомодулем. Дата запуска новинки пока не сообщается, однако она может выйти в марте, как и предыдущие два поколения OPPO Find X.