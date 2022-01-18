Спасатели отыскали в Карпатах травмированного туриста

В районе горы Поп Иван в Карпатах (Ивано-Франковская обл.) травмировался и потерял ориентир турист, ему оказали помощь спасатели ГСЧС. На сегодня намечен спуск туриста с гор, сообщает Интерфакс-Украина.

"17 января в 14.50 в ГСЧС поступило сообщение от компании "Гармин" (США) о том, что на горе Пип Иван (ориентировочно 200 м от вершины по определенным координатам) травмировался и потерял ориентир турист Даниэл Волошин (гражданин Польши). В 16.12 группой спасателей ГСЧС турист найден в удовлетворительном состоянии и сопровождается спасательным постом ГСЧС "Явирник" , – говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в связи со сложными погодными условиями в горах спуск туриста запланирован на 18 января.

К спасательным работам привлекалась группа спасателей ГСЧС в составе 3 человек.