Подготовка украинских военных в странах НАТО: Словакия опровергает
Издание The New York Times писало, что США планируют тренировать украинских военных в странах НАТО. Однако, Словакия, которая упоминалась в материале, уже это опровергла, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
В Минобороны страны опровергли эту информацию.
"Мы никогда не обсуждали такую возможность", - говорят в министерстве.
Напомним, ранее издание писало, что в Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, Польше, Румынии и Словакии.