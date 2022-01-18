Подготовка украинских военных в странах НАТО: Словакия опровергает

Издание The New York Times писало, что США планируют тренировать украинских военных в странах НАТО. Однако, Словакия, которая упоминалась в материале, уже это опровергла, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

В Минобороны страны опровергли эту информацию.

"Мы никогда не обсуждали такую ​​возможность" , - говорят в министерстве.

Напомним, ранее издание писало, что в Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. В частности, Польше, Румынии и Словакии.