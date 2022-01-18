В Киеве задерживается движение общественного транспорта: причина

В Киеве, 18 января, задерживается движение общественного транспорта. Речь идет об автобусе № 104, трамваях № 1, 3, 12, 17, 19, сообщает novyny.live.

В Киеве задерживается движение трамваев № 12, 17. Известно, что задержка произошла из-за того, что на Лесной трассе упало дерево. На месте происшествия работают коммунальные службы. На данный момент организовано движение автобусов по маршруту Площадь Шевченко - Пуща-Водица.

Также задерживается движение трамваев № 12, 17, 19 на Площади Шевченко. Известно, что задержка произошла по техническим причинам и вскоре неполадки будут устранены.

В “Киевпастрансе” сообщили, что изменено движение автобуса № 104 на улице Лермонтова (в Бортничах). Причина - на проезжую часть упало дерево и на месте аварии работают коммунальные службы. Сейчас движение автобусов организовано до улицы Промышленная.

Недавно стало известно, что в столице было изменено движение автобуса № 37. Причина - одному из пассажиров стало плохо. Вместе с тем через какое-то время поступило сообщение, что движение возобновили по собственному графику. Вместе с тем о состоянии пассажира не сообщили.