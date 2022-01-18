Azur Air получила разрешение на новые рейсы

Государственная авиационная служба разрешила авиакомпании "Азур Эйр Украина" выполнять новые регулярные рейсы из Киева в Грецию, Италию, Испанию и Кипр с 1 марта 2022 года, сообщает Экономическая правда.

Компании разрешено:

пять раз в неделю выполнять рейсы из Киева в Ираклион и Миконос (Греция);

трижды в неделю – выполнять рейсы из Киева в Родос, Корфу, Ханью и Коса (Греция);

пять раз в неделю – разрешено летать из Киева в Римини (Италия), Ларнаку (Кипр) и Пальму-де-Майорку (Испания).

Напоминаем:

Azur Air Ukraine зарегистрировала в украинском реестре гражданских воздушных судов дальнемагистральный самолет Boeing 777-300ER, летавший в Россию.

Его емкость составляет 531 кресло, что является рекордным показателем для авиации Украины.