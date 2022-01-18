Школы в Черкассах и Николаеве переводят на дистанционку из-за "минирований"

Все школы в Черкассах и некоторые в Николаеве переводят на дистанционное обучение из-за постоянных ложных сообщениях о минировании учебных заведений, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщениях Черкасского горсовета и управление образования Николаевского горсовета.

В ведомствах отметили, что школьников решено перевести на дистанционную форму обучения из-за регулярных анонимных сообщений о минированиях.

Так, в Черкассах, начиная с 12 января, сообщения о минировании школ поступают ежедневно.

"Департамент образования и гуманитарной политики рекомендует всем школам города начиная с 17 января проводить обучение в дистанционном формате… В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций" , – пишет Черкасский горсовет.

В Николаеве 17 января в очередной раз "заминировали" все школы сразу. На "дистанционку" переводят пока четыре школы – по решению их руководителей.