Школы в Черкассах и Николаеве переводят на дистанционку из-за "минирований"
Все школы в Черкассах и некоторые в Николаеве переводят на дистанционное обучение из-за постоянных ложных сообщениях о минировании учебных заведений, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщениях Черкасского горсовета и управление образования Николаевского горсовета.
В ведомствах отметили, что школьников решено перевести на дистанционную форму обучения из-за регулярных анонимных сообщений о минированиях.
Так, в Черкассах, начиная с 12 января, сообщения о минировании школ поступают ежедневно.
"Департамент образования и гуманитарной политики рекомендует всем школам города начиная с 17 января проводить обучение в дистанционном формате… В таком формате обучение продлится до следующих рекомендаций", – пишет Черкасский горсовет.
В Николаеве 17 января в очередной раз "заминировали" все школы сразу. На "дистанционку" переводят пока четыре школы – по решению их руководителей.
"Руководителями четырех учебных заведений (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК имени В. Д. Чайки) принято решение с 18 января осуществлять образовательный процесс по дистанционной форме обучения", – говорится в сообщении .