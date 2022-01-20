На какие объявления о работе не стоит отправлять резюме

При поиске работы стоит внимательно читать описание вакансии, на которую вы хотите отправить резюме. Порой уже на этом этапе можно понять, что некоторые предложения не стоит даже рассматривать. Это может обернуться потерей времени и нервов, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

На какие вакансии не стоит отправлять свое резюме – читайте в материале ниже.

Описание очень запутанное

Вакансия может быть привлекательной и хочется сразу же отправить свое резюме и бежать на собеседование, но работодатель описывает слишком много нюансов или объявление составлено слишком запутано.

Постарайтесь уточнить по телефону, чем именно вам придется заниматься. Если по телефону вам отвечают расплывчато и не могут сформулировать круг ваших обязанностей – это плохо.

В таких ситуациях на нового сотрудника вешают много функций, которые в его квалификацию не входят.

Высказать возмущение после оформления на работу у вас не получится, так как вы изначально не получили полное описание своих обязанностей и по факту согласились на "кота в мешке".

Горящие вакансии

Предложения, где сообщают о том, что вакансия будет действительно всего день (неделю, до 5-го числа и так далее) или с призывами поторопиться – должны насторожить.

Такие предложения от компаний появляются с завидной регулярностью и это говорит о плохой репутации или о том, что вас ждут на собеседование мошенники.

Компании с хорошей репутацией никогда не будут подгонять соискателей, они будут тщательно подбирать нового сотрудника и не по скорости отклика на объявление, а по профессиональным качествам.

Неоплаченный испытательный срок

Такая схема сейчас самая популярная и вопрос об оплате испытательного срока нужно обговаривать еще на собеседование. Если в объявлении сразу указывается, что первый месяц вам платить не будут – не отправляйте туда резюме.

Людям предлагают получить опыт или обучение, а вот оплачивать труд не собираются.

Но на самом деле испытательный срок нужен для того, чтобы новый работник и руководитель присмотрелись друг к другу и выяснили, смогут ли они вместе работу.

Будьте осторожны, так как о неоплаченном испытательном сроке могут сообщить уже после всех этапов собеседования. Поэтому не стесняйтесь спросить об этом сразу, если не готовы поработать несколько месяцев бесплатно.