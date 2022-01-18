В РФ опровергли информацию об эвакуации дипломатов из Украины

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме. Об этом рассказали журналистам в МИД РФ, сообщает РИА Новости.

"Посольство России в Киеве работает в штатном режиме" , - сказали в министерстве.

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что Россия собирается эвакуировать дипломатов из Украины. Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны.