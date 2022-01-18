Эксперт раскритиковал автопилот Tesla

Колумнист издания Forbes Брэд Темплтон протестировал электромобиль Tesla в версии с системой полного автопилота Full-Self Driving (FSD) - и вынес ей негативное резюме, сообщает Российская газета.

Темплтон - авторитетный эксперт в области систем автономного вождения наземных транспортных средств, он занимается этой темой 15 лет, работал консультантом в проектах Waymo (Google), Zoox (Amazon), Cruise (General Motors), Starship и других.

FSD отвечает второму уровню автопилотов по классификации SAE (Общество автомобильных инженеров), то есть комплекс полностью управляет автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку, однако водитель следит за ездой и готов вмешаться в любой момент, если система не может правильно отреагировать. FSD в течение года проходит стадию тестирования в руках нескольких тысяч реальных эксплуатантов электромобилей Tesla.

В своей колонке на сайте Forbes Темплтон утверждает, что с десяток раз проехал по одному и тому же пригородному участку Кремниевой долины на электромобиле с активированным FSD, недалеко от штаб-квартиры Tesla. И каждый раз система проделывала этот путь по-новому, совершая неповторяющиеся ошибки, причем некоторые из них оказались серьезными. Заданный по навигатору маршрут протяженностью 5,6 км включал отрезок скоростной магистрали, немного дневного трафика, при этом не содержал никаких нестандартных участков и сложных поворотов.

"Tesla на автопилоте FSD едет дергано, с внезапными ускорениями, торможениями и резкими поворотами - с ними "вас быстро уволят с работы шофера", - пишет колумнист.

Темплтон контролировал работу автопилота и несколько раз брал ситуацию в свои руки - в частности, когда Tesla попробовала проехать перекресток на красный сигнал светофора и "не намеревалась останавливаться". Часто автопилот "перестраховывался", снижал скорость электромобиля до минимальной и мешал на дороге другим участникам движения.

FSD хороша только на скоростном шоссе, но не в условиях городской среды с большим количеством перекрестков, светофоров, пешеходных переходов, других автомобилей и так далее. В городе система не дает расслабиться - постоянно нужно контролировать ситуацию своими глазами. Среди грубых ошибок автопилота FSD эксперт отметил "зависание" при выезде на главную дорогу, резкие ускорения и повороты, неоправданную смену полосы движения и т.п.

Резюмируя, Темплтон охарактеризовал езду на Tesla с автопилотом, как "мучительный опыт". А система удостоилась оценки "неудовлетворительно".