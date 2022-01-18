В Украине стало больше "оранжевых" зон

По состоянию на 18 января Министерство здравоохранения обозначает 4 области как оранжевую зону эпидемической опасности из-за Covid-19, остальные желтые, сообщает Украинская правда.

Речь идет об Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях.

В частности, на Франковщине превышены 3 показателя: количество новых случаев, уровень и динамика госпитализаций.

В Ровенской, Сумской и Черновицкой областях критический показатель новых случаев.

"Оранжевый" уровень эпиднебезопасности не отличается по нормам карантина от "желтого", он сигнализирует, что впоследствии область может попасть в "красную" зону (по решению государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям).