Monobank платит за помощь в поимке преступников

Соучредитель Monobank Олег Гороховский жалуется на мошеннические схемы, из-за которых люди "влетели" на немалые суммы. Он даже объявил награду за информацию, которая поможет задержать воров, сообщает Сегодня.

Он примечает, что вся лента в Facebook просто перенасыщена рекламой мошенников, которые наживаются на популярности Monobank. По его словам, люди постоянно пишут ему в личные сообщения с вопросом: причастен ли в вообще к этому банк.

"Вся лента Facebook в рекламе этого лохотрона. Вся личка завалена сообщениями от клиентов с вопросами имеем ли мы к этому отношение" , – пишет Гороховский.

От деятельности аферистов (рекламу которых вы можете увидеть ниже) пострадали уже 9 человек. Сумма ущерба составляет больше 53 тысяч гривен. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, а Олег Гороховский даже объявил награду в полмиллиона гривен за информацию, которая поможет поймать и задержать преступников.

"Мы обратились в правоохранительные органы и сами активно занимаемся этими обормотами. Также объявляю вознаграждение 500000 гривен за информацию, которая приведет к поимке и задержанию преступников", — написал он.

Вот ниже пример подобных рекламных объявлений, которые часто встречаются в соцсети. Советуем не обращать внимания на подобное, чтобы не попасть на крючок мошенников и не потерять свои деньги. Помните: правдивая информация размещается на официальных страницах или каналах.

Фото: скриншот

Фото: скриншот