В Австралии зафиксирован антирекорд по смертности от COVID-19

В Австралии за сутки зафиксировали самый высокий за всю пандемию показатель летальных исходов от коронавируса в стране, сообщает Интерфакс-Украина.

За последние 24 часа в стране впоследствии заражения COVID-19 скончались 74 человека.

Предыдущий антирекорд по смертности был зарегистрирован 4 сентября 2020 года, тогда в Австралии скончались 59 человек с подтвержденным коронавирусом.

Наиболее сложная ситуация с COVID-19 сложилась в трех самых населенных штатах страны - Виктории, Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. В Новом Южном Уэльсе за сутки выявили почти 30 тыс. новых случаев коронавируса, в Виктории - 20,1 тыс., в Квинсленде - 15,9 тыс. В штате Виктория объявлена чрезвычайная ситуация из-за переполненных больниц в Мельбурне и ряде других регионов, не хватает медперсонала.

За время пандемии в Австралии зафиксировали более 1,8 млн случаев COVID-19, около 2,7 тыс. из них имели летальный исход.