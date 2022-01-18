В "ДНР" заявили, что на Донбассе нет российских войск
Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что заявления о присутствии российских войск на Донбассе являются провокацией, сообщает Интерфакс.
"Заявления Украины о военном присутствии России в "республиках Донбасса" являются провокационными шагами по дестабилизации ситуации в мире", - сказал Пушилин.
По его словам,
"согласно данным международных организаций, в том числе СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ, на территории "ДНР" не зафиксировано ни российских военных, ни российской техники".
В то же время он заявил, что Украина получает финансовую и военную поддержку от западных стран.
Отметим, что наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксируют присутствие тяжелой военной техники на неподконтрольных Украине территориях, а также нарушения режима прекращения огня.
В декабре украинская разведка заявила, что представители российского Минобороны усиливают контроль за состоянием военных частей и соединений в ОРДЛО. Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что на Донбассе "постоянно находятся" до 800 российских офицеров.