В "ДНР" заявили, что на Донбассе нет российских войск

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил, что заявления о присутствии российских войск на Донбассе являются провокацией, сообщает Интерфакс.

"Заявления Украины о военном присутствии России в "республиках Донбасса" являются провокационными шагами по дестабилизации ситуации в мире" , - сказал Пушилин.

По его словам, "согласно данным международных организаций, в том числе СММ (Специальной мониторинговой миссии - ред.) ОБСЕ, на территории "ДНР" не зафиксировано ни российских военных, ни российской техники" .

В то же время он заявил, что Украина получает финансовую и военную поддержку от западных стран.

Отметим, что наблюдатели ОБСЕ регулярно фиксируют﻿ присутствие тяжелой военной техники на неподконтрольных Украине территориях, а также нарушения режима прекращения огня.

В декабре украинская разведка заявила, что представители российского Минобороны усиливают контроль﻿ за состоянием военных частей и соединений в ОРДЛО. Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли﻿, что на Донбассе "постоянно находятся" до 800 российских офицеров.