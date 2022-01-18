Слава Каминская очаровала пляжным фото

Слава Каминская продемонстрировала роскошную фигуру в бирюзовом бикини и рассказала о "перезагрузке", сообщает Корреспондент.

Экс-участница группы НеАнгелы﻿, украинская певица Слава Каминская, поделилась в Instagram соблазнительным пляжным снимком.

37-летняя звезда отдыхает на острове Занзибар, где устроила фотосессию в бирюзовом бикини и белой рубашке. В подписи к пикантному кадру исполнительница призналась, что решила "перезагрузиться" перед новыми творческими свершениями.

"Счастлива перезагрузиться перед важными запусками. Этот год будет огонь. Первый сольный альбом… Невероятно, но факт. Кто бы мог подумать об этом еще два года назад…" , – написала Каминская.

Слава Каминская instagram.com/babaslavka