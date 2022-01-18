Опубликованы фотографии каньонов на Марсе в высоком разрешении

Европейское космическое агентство опубликовало снимок Марса. На фотографии видны каньоны и красивые геологические структуры, сообщает Хайтек.

Новое изображение Марса получено камерой CaSSIS на борту орбитального аппарата Роскосмоса и Европейского космического агентства ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). Снимок сделан 3 августа 2020 года, и на нем запечатлен срез системы каньонов на Марсе, который называется Лабиринт Ночи (лат. Noctis Labyrinthus). Это комплекс пересекающихся каньонов, который простирается на 1 200 км, соединяя западный конец долины Маринер с северным концом борозд Кларитас.

Скала, проходящая через центральную часть нового изображения, является частью системы, которая состоит из приподнятых хребтов и плато по обеим сторонам затонувших долин образовавшихся в результате тектонических процессов. Вся сеть плато и траншей, составляющих Лабиринт Ночи, простирается примерно на 1 200 км, при этом отдельные скалы достигают высоты 5 км над поверхностью Марса.

В другом месте на этом изображении и, в частности, справа видны участки линейной ряби, сформированные ветром. Изображение сделано над самой восточной частью Noctis Labyrinthus, недалеко от пересечения с большим каньоном Lus Chasma в долине Маринер — «большом каньоне» Марса.

TGO прибыл на Марс в 2016 году и начал полноценную научную миссию через 24 месяца. Космический корабль не только передает впечатляющие изображения, но и предоставляет лучший в истории перечень атмосферных газов планеты и составляет карту поверхности планеты в поисках мест, богатых водой. Он также будет предоставлять услуги по передаче данных для второй миссии ExoMars с марсоходом «Розалинд Франклин» и платформой «Казачок» в 2023 году.