Эвакуация российских дипломатов: в МИД Украины разъяснили ситуацию

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не получало от России информацию об эвакуации сотрудников посольства и консульств РФ с территории Украины, сообщает УНИАН.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников" , - заявил Николенко.

Как сказал спикер, со своей стороны, МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ.

В частности, на территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.