Гипотермия у кошек: чем опасно переохлаждение и как помочь питомцу

Некоторые породы кошек неплохо приспособлены к низким температурам и зиме – если питомец живет в загородном доме, то даже прогулка по заснеженному участку ему не повредит. Но есть среди котов и те, кто очень восприимчив к переохлаждению, сообщает Профиль.

В первую очередь это животные с хроническими заболеваниями, пожилые, а также котята. На риск возникновения гипотермии влияют и породные характеристики. "Лысые" кошки мерзнут сильнее и быстрее, чем их сородичи с длинной густой шерстью.

При какой температуре у кошек может возникнуть гипотермия

Температура тела здоровой взрослой кошки на несколько градусов выше, чем у человека. Как правило, это 38-39°C. Если она падает и остается на уровне 37°C или ниже, питомцу грозит опасность.

Гипотермия возможна, когда температура тела кошки опускается значительно ниже нормы. Это может произойти в том числе из-за холодной погоды. Ветер и повышенная влажность усугубляют ситуацию.

"Любая температура окружающей среды, близкая к нулю или ниже нуля, может подвергнуть животных риску переохлаждения", – предупреждает врач-ветеринар Эрин Катрибе, медицинский директор общества по защите животных Best Friends Animal Society. Поэтому в холодную погоду лучше не выпускать животное из дома.

Признаки гипотермии

Есть ряд основных признаков гипотермии у котов, которые легко заметить:

дрожь – когда кошке холодно, она начинает дрожать. Это естественный способ выработки тепла;

холодные лапы, хвост, нос и уши. Без нормального кровотока также увеличивается риск их обморожения;

бледные или серые десны.

Когда кошка пытается сохранить тепло тела, она может перестать искать источник тепла и свернуться калачиком. На этом этапе животное может испытывать умеренную гипотермию. По мере того как она становится более серьезной, частота сердечных сокращений и дыхание замедляются. Кошка, страдающая от сильного переохлаждения, может потерять сознание и впасть в кому.

Что делать при подозрении на переохлаждение кошки

При первых признаках переохлаждения отнесите кошку в теплое и сухое место, советует специалист. При легкой гипотермии часто достаточно простого согревания: можно завернуть животное в одеяло, обложить его бутылками с теплой водой. Если у кошки проявляются какие-либо серьезные признаки гипотермии или домашние методы согревания не работают, требуется немедленная ветеринарная помощь. Кошки гораздо чувствительнее к изменениям погоды, чем люди. И холод, как и влажность, они не любят.