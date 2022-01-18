Вышел первый трейлер сериала "Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком

Вышел первый трейлер мини-сериала "Лунный рыцарь" (Moon Knight), снятого по мотивам комиксов Marvel, сообщает УНИАН.

Также стала известна дата выхода сериала – 30 марта 2022 года на стриминговом сервисе Disney+.

"Лунный рыцарь" выйдет 30 марта 2022 года / фото Marvel Studios

Сериал расскажет о герое комиксов Marvel по имени Марк Спектор / Лунный рыцарь – бывшем морском пехотинце США с диссоциативным расстройством личности, который становится проводником египетского бога Луны Хонсу. Каждая из личностей Спектора – отдельный персонаж. Один из них – кроткий сотрудник сувенирного магазина Стивен Грант, страдающий от провалов в памяти и воспоминаний о другой жизни.

В комиксах персонаж входил в такие команды, как Секретные Мстители, Защитники и Герои по найму, а среди его союзников были Человек-паук, Черная пантера, Капитан Америка, Воитель, Соколиный глаз, Росомаха, Люк Кейдж, Железный кулак, Эхо и другие.

Главную роль в сериале исполняет Оскар Айзек ("Звездные войны", "Из машины", "Дюна", "Сцены из супружеской жизни").

Также в фильме задействован Итан Хоук ("Гаттака", "Большие надежды", "Синистер"), который исполнит роль Артура Хэрроу – лидера секты, который поощряет Спектора принять его внутреннюю тьму. А французский актер Гаспар Ульель ("Ганнибал: Восхождение", "Искусство любить") сыграет роль вора и коллекционера Антона Могарта / Полуночного человека.