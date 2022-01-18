В небе над Венесуэлой и Кубой заметили американские военные самолеты

После того как в сети появилась информация о подготовке Россией размещения на Кубе и в Венесуэле ядерных ракет, американские военные самолеты-разведчики начали летать над территорией этих государств, сообщает Лента.Ру.

Самолеты США уже третьи сутки патрулируют возможные места размещения российских военных баз в Венесуэле и на Кубе. По мнению портала Avia.pro, сейчас американские самолеты-разведчики проводят мониторинг активности в локациях, где могут быть установлены российские ядерные вооружения.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США. Авторы издания сравнили этот сценарий с Карибским кризисом 1960-х, когда СССР разместил ядерное оружие на Кубе.