К американской лунной программе присоединиться новая страна

Сотрудничество – залог успеха. Это правило работает даже в космической отрасли. Именно поэтому некоторые государства объединяются, чтобы добиться больших успехов. И именно такова программа "Артемида", сообщает 24 Канал.

Программа "Артемида" призвана вернуть человечество на Луну и приступить к новому этапу космической экспансии. Подписывая так называемые Соглашения Артемиды, страны соглашаются на сотрудничество в космосе, исследование Луны, Марса и малых тел Солнечной системы.

По состоянию на январь 2022 года Соглашения "Артемиды" подписали следующие страны: США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Бразилия, Южная Корея, Мексика, Польша и Новая Зеландия. Что ж, теперь, возможно, можно приветствовать нового участника своеобразного "космического клуба" – Израиль.

Предложение о присоединении к Соглашениям "Артемиды" подал Министр иностранных дел Государства Израиль Яир Лапид, о чем он сообщил на своей странице в Твиттере.

"Сегодня я представил на утверждение Правительства Соглашения "Артемиды", соглашения, инициированные NASA, о сотрудничестве в сфере освоения космоса. Мы вместе идем в глобальное и инновационное будущее, в котором разные страны мобилизуют ресурсы для науки и исследований и вместе развивают космическую дипломатию. Утверждение (соглашений – 24 канал) повысит сотрудничество в торгово-экономической отрасли в космической сфере между отраслями стран, которые их подписали", – написал Лапид.

Вероятно, договор ратифицируют на следующей неделе. Следует помнить, что космос и Израиль – это не чужие друг другу вещи. К примеру, в 2019 году страна отправила на Луну посадочный аппарат "Берешит". К сожалению, тот разбился при посадке, но теперь планируется уже вторая миссия, которая будет партнерской с ОАЭ. Однако, как видим, космические амбиции государства Израиль гораздо больше.