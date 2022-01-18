В Киеве и Кривом Роге сообщили о минировании школ

В колл-центр столичного управления СБУ поступило сообщение о минировании 46 школ. Также сообщается о минировании школ Кривого Рога. Правоохранители проводят проверку информации.

Об этом заявила руководитель пресс-службы ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве Светлана Водолага, передает Укринформ﻿.

«На колл-центр СБУ поступила информация о заминировании 46 школ. Какие именно школы – я не знаю, потому что правоохранители отрабатывают собственными силами» , – сказала Водолага.

Еще одно "минирование" произошло в Кривом Роге. Тут "шпион российской разведки" заявил, что в опасности сразу все учебные заведения города и требует переслать на карту 50 тыс. гривен, сообщает﻿ Сегодня.

"Я – шпион российской разведки официально заявляю, что заминировал все учебные учреждения города Кривой Рог. Взрыв произойдет в течение 3 часов, или жду карту 50 000 грн. Погибнут тысячи детей. Решать вам" , – написал аноним.

В связи с этим проводится эвакуация детей и персонала учебных заведений города.