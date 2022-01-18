СБУ назвала количество отбитых кибератак на правительственные ресурсы за 2021 год
Служба безопасности Украины проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины, сообщает УНИАН.
За прошлый год локализовано более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.
СБУ заявляет, что 80 лиц привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – приговорены к различным срокам наказания.
Кроме того, в спецслужбе сообщили, что в ходе следственно-оперативных действий "разоблачены десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ", которые распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины.
"За преступления против государственной безопасности нашей страны более чем 30 злоумышленникам сообщено о подозрениях, по почти 40 фактам правонарушений – обвинительные приговоры суда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году сотрудники СБУ заблокировали мощную кибератаку на украинские правительственные ресурсы. Установлены личности участников противоправной деятельности. Ими оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon, отметили в Службе безопасности.
Сейчас восьмерым лицам сообщено о подозрении в государственной измене.
Кроме того, в ходе многоэтапной спецоперации нейтрализована транснациональная группа хакеров, которая поразила более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.
"Убытки от преступных действий злоумышленников составили более 80 млн долларов", - сообщают в пресс-службе СБУ.
По данным СБУ, за 2021 год были ликвидированы более 20 ботоферм общей мощностью почти 150 тысяч аккаунтов.
"Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине. Среди задокументированных фактов подрывной деятельности – распространение дезинформации о ситуации с COVID-19", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в прошлом году сотрудники СБУ уничтожили преступную схему оформления разрешительных документов моряков.
"Ориентировочный размер неправомерной выгоды злоумышленников составил более 150 млн долларов", - говорится в сообщении.