СБУ назвала количество отбитых кибератак на правительственные ресурсы за 2021 год

Служба безопасности Украины проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз информационно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины, сообщает УНИАН.

За прошлый год локализовано более 2 тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры.

СБУ заявляет, что 80 лиц привлечены к уголовной ответственности, 26 из них – приговорены к различным срокам наказания.

Кроме того, в спецслужбе сообщили, что в ходе следственно-оперативных действий "разоблачены десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ", которые распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины.

"За преступления против государственной безопасности нашей страны более чем 30 злоумышленникам сообщено о подозрениях, по почти 40 фактам правонарушений – обвинительные приговоры суда" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году сотрудники СБУ заблокировали мощную кибератаку на украинские правительственные ресурсы. Установлены личности участников противоправной деятельности. Ими оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon, отметили в Службе безопасности.

Сейчас восьмерым лицам сообщено о подозрении в государственной измене.

Кроме того, в ходе многоэтапной спецоперации нейтрализована транснациональная группа хакеров, которая поразила более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.

"Убытки от преступных действий злоумышленников составили более 80 млн долларов" , - сообщают в пресс-службе СБУ.

По данным СБУ, за 2021 год были ликвидированы более 20 ботоферм общей мощностью почти 150 тысяч аккаунтов.

"Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине. Среди задокументированных фактов подрывной деятельности – распространение дезинформации о ситуации с COVID-19" , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в прошлом году сотрудники СБУ уничтожили преступную схему оформления разрешительных документов моряков.