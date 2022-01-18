Tesla готовит уменьшенную версию электропикапа Cybertruck

Американская компания Tesla планирует предложить покупателям пикап Cybertruck в двух вариантах – полноразмерном и компактном. Ожидается, что новинку представят в марте на специальном мероприятии, сообщает Обозреватель.

Два года назад, в ноябре 2019-го, Илон Маск обмолвился, что в долгосрочной перспективе имеет смысл добавить в модельный ряд миниатюрный Cybertruck. Но с тех пор информация о модели меньшего размера так и не была официально подтверждена.

Мини версия пикапа Telsa Cybertruck будет примерно на 15-20% компактнее своего собрата. Источник: insideevs.com

В настоящее время появилась информация, что Tesla может показать обе версии пикапа во время специального мероприятия, которое, как ожидается, состоится в марте нынешнего года. Новость исходит от Трипа Чоудри, аналитика Global Equities Research. Он рассказал, что в марте будут показаны обе версии, причем, они будут иметь "значительные изменения" по сравнению с первоначальной версией Cybertruck. Кроме того, по словам Чоудри, "младший" Cybertruck будет примерно на 15-20% компактнее своего собрата. Кузова для обеих моделей изготовит компания Steel Dynamics, производственные мощности которой располагаются примерно в 160 км от техасской гигафабрики Tesla.