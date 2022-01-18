Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала редкие семейные фото
Украинская актриса Анна Кошмал, популярность которой принесла роль Женьки Ковалевой в сериале "Сваты", показала поклонникам редкие семейные фото. Звезда поделилась кадрами с мужем и ребенком, сообщает Обозреватель.
В Instagram-stories Кошмал ответила на просьбы фанатов опубликовать ряд фотографий и выложила снимки с близкими в различных обстановках.
Актриса предстала в объятиях мужа Ивана на фоне заката в поле.
Также артистка выложила снимки с их трехлетним сыном Михаилом. Они вместе сидели в самолете.
На еще одном снимке сын звезды "Сватов" показался с мороженным.
Кроме того, Кошмал опубликовала кадры, на которых предстала в объятиях сына.