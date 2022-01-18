Звезда "Сватов" Анна Кошмал показала редкие семейные фото

Украинская актриса Анна Кошмал, популярность которой принесла роль Женьки Ковалевой в сериале "Сваты", показала поклонникам редкие семейные фото. Звезда поделилась кадрами с мужем и ребенком, сообщает Обозреватель.

В Instagram-stories Кошмал ответила на просьбы фанатов опубликовать ряд фотографий и выложила снимки с близкими в различных обстановках.

Актриса предстала в объятиях мужа Ивана на фоне заката в поле.

Анна Кошмал в объятиях мужа Ивана. Источник: Скриншот Instagram @smorkovkina

Также артистка выложила снимки с их трехлетним сыном Михаилом. Они вместе сидели в самолете.

Анна Кошмал с сыно Михаилом в самолете. Источник: Скриншот Instagram @smorkovkina

На еще одном снимке сын звезды "Сватов" показался с мороженным.

Сын Анны Кошмал Миша. Источник: Скриншот Instagram @smorkovkina

Кроме того, Кошмал опубликовала кадры, на которых предстала в объятиях сына.