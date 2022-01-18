Угонщик выкрал машину со спящим пассажиром внутри

В городе Тиффин, что в штате Огайо, США, произошел курьезный автомобильный угон. Вместе с машиной преступник случайно украл... пассажира, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Владелец белого седана Audi A4 выпуска 2012 года привез машину к местному автомобильному дилеру для обмена на новое авто. Он приехал вместе с другом, который остался ждать в машине и уснул на заднем сиденье.

В это время 32-летний угонщик забрался на водительское сиденье (машина по понятной причине была незаперта, ключи находились в салоне). Каково же было удивление проснувшегося пассажира, когда он обнаружил себя в мчащейся по городу машине, а на водительском месте сидит абсолютно незнакомый человек.

Пассажир, продолжая оставаться незамеченным, начал отправлять тревожные смс полиции и сообщал о местоположении угнанной машины в реальном времени. Ближайшие патрули среагировали мгновенно - и вскоре заблокировали угнанный Audi на проселочной дороге неподалеку от города.

К счастью, "украденный" пассажир практически не пострадал, отделавшись легкими ушибами во время блокирования машины и задержания преступника.