Климкин о действиях РФ: следующие два года будут сложными

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что следующие два года будут тяжелыми для Украины, ведь Россия будет делать попытки дестабилизировать ситуацию или даже полностью разрушить украинское государство, сообщает Европейская правда.

По его мнению, у России есть разные подходы к Западу и Украине. Климкин считает, что Москва преследует стратегическую цель в отношении западных стран – уменьшить внутреннее единство, в частности, путем предоставления преференций отдельным странам и размещением новых видов вооружений в "чувствительных регионах".

По Украине РФ имеет тактическую цель - "последовательно искать возможности для внутренней дестабилизации как повод для вмешательства".

"Москва последовательна в своих амбициях: речь идет не об отложении или задержке нашего продвижения на Запад, а о гарантированном возвращении Украины в свою зону влияния" , – считает Климкин.

По мнению экс-министра, на Западе у многих политиков создается впечатление, что их государства больше беспокоятся о судьбе Украины, чем она сама. В этой ситуации, убежден Климкин, официальный Киев должен проявлять большую субъектность в мире, особенно когда происходят попытки решить вопрос Украины без ее участия.

Именно это будет пытаться использовать Россия в ближайшие годы, считает политик.

"Следующие два года будут предельно сложными для Украины. Так что пройти их по принципу "все, как раньше: говорить то же самое и делать, что делается" – не удастся ни внутри страны, ни снаружи.