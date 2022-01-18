В Минздраве назвали основные симптомы штамма "Омикрон"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет схожие симптомы с простудой, однако может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных «Омикроном» чаще всего наблюдают:

насморк (73%)

головные боли (67,5%)

усталость (63,5)

чихание (60%)

боли в горле (59,6%).

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма «Дельта», который в настоящее время доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление на тестирование на COVID-19, отмечает Минздрав.

До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.