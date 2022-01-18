Бизнес будет поднимать цены на продукты - Нацбанк

Значительная часть украинского бизнеса (68%) в течение следующих 12 месяцев ожидает роста цен на продукты и услуги собственного производства, сообщает УНИАН.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний, который Национальный банк провел в IV квартале 2021 года.

"Ожидания по росту цен на покупные товары и услуги остаются высокими: баланс ответов - 90,6% (в III квартале 2021 года – 85,8%). Также на высоком уровне остается ожидание относительно роста цен на продукцию/услуги собственного производства: баланс ответов – 68,0% (в предыдущем квартале – 60,9%)" , - говорится в сообщении.

Респонденты отметили, что среди главных причин роста стоимости продуктов и услуг: цены на энергоносители (68,5%), цены на сырье и материалы (65,4%), стоимость трудовых ресурсов (54,4%), курс гривни к иностранным валютам (31,3%), цены на мировых рынках (26,5%), налоговое давление (15,6%), а также уровень процентной ставки по кредитам (6%).

Квартальный опрос проводился с 3 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года. В опросе приняло участие 688 предприятий из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей). Среди опрошенных предприятий 20,8% – компании оптовой и розничной торговли,18,3% – перерабатывающей промышленности, 14,7% – сельского хозяйства, 13,2% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 4,5% - энерго- и водоснабжения, 3,2% – строительства, 18,6% - другие.

Госрегулирование цен:

Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе и на лук репчатый, свеклу, морковь, картофель, капусту белокочанную.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Кабмин запретил устанавливать торговую наценку более 10% на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта), молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушки куриные) и масло сливочное жирностью 72,5%.

Предельная наценка будет действовать до конца карантинных ограничений.