Голевая передача украинца принесла сенсационную победу

Драматической победой скромной "Специи" над грандом в Милане завершился матч 22-го тура итальянской футбольной Серии А, сообщает Обозреватель.

Украинский полузащитник гостей стадиона "Сан-Сиро" Виктор Коваленко на 96-й (!) минуте сделал голевой пас на Эммануэля Гьяси, и представитель Ганы принес "Специи" победу со счетом 2:1.

Хотя сначала для "Милана" все складывалось хорошо. Молодой португалец Рафаэл Леау в конце первого тайма открыл счет после того, как минутой ранее его французский партнер Тео Эрнандес не реализовал пенальти. Но после перерыва колумбиец Агудело восстановил равновесие.

В концовке команда звездного шведа Златана Ибрагимовича едва не вырвала победу. Но в контратаке судья поспешил со свистком о нарушении правил со стороны "Специи", хотя буквально через секунду миланский бразилец Жуниор Мессиас отправил мяч в цель. Футболисты "Милана" едва не растерзали арбитра, который тут же осознал свою ошибку.

А в концовке Коваленко, вышедший на замену на 80-й минуте, помог отличиться Гьяси и принести команде три очка. Смотрите лучшие моменты яркого матча.

"Милан" из-за неожиданной осечки не смог обойти "Интер" и остался на втором месте. А вот "Специя" подпрыгнула с 16-й на 14-ю позицию.