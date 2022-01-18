Профилактика старения кожи лица: как предотвратить процесс

С возрастом люди начинают увядать, однако у некоторых старение лица происходит намного медленнее, поэтому они долго еще выглядят молодо. Стоит отметить, что старение является неизбежным процессом. Со временем в организме человека замедляется обмен веществ, органы начинают терять способность полноценно выполнять свои функции, сообщает Rsute.ru.

Человеческому организму нужно сбалансированное питание. Постоянные строгие диеты могут спровоцировать раннее старение. Необходимо выбирать продукты растительного происхождения, которые содержат антиоксиданты. Последние считаются сильной защитой от процессов старения.

Лучше всего старение замедляют витамины Е, С, селен и бета-каротин. Такие составляющие имеются в ежевике, помидорах, перце, орехах, моркови, баклажанах. А вот ночной перекус, нежелание гулять на улице, любовь к жирной пище отрицательно повлияют не только на кожу, но и на общее состояние организма.

Очень важен и косметический уход. Все маски, гели и кремы должны быть подобраны в соответствии с возрастом, физическим состоянием кожи. Если начать вовремя использовать антивозрастной крем, вполне реально отсрочить появление признаков старения.