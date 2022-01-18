Зарплаты украинских разработчиков показали рекордный рост

По данным зимнего опроса, зарплаты украинских IT-специалистов показали рекордный рост за последние пол года. Медианные зарплаты архитекторов превысили $6000, самая высокая медиана остается у Scala-разработчиков — $5300, сообщает Новое время.

Второе полугодие 2021-го стало рекордным по уровню роста зарплат украинских IT-специалистов, особенно это касается сотрудников с опытом работы. Об этом говорится в результатах опроса профильного портала DOU.

Медианные зарплаты архитекторов пересекли отметку $6000, зарплата Senior Java увеличилась на $800. При этом, самая высокая медиана остается у Scala-разработчиков — $5300.

Так, медианные зарплаты архитекторов, лидов и сениор-разработчиков выросли на $500. Зарплаты миддлов и джунов росли медленнее на $300 и $100. Компенсация стажеров почти не поменялась — она выросла всего на $10 за последние полгода.﻿

Инфографика: DOU.UA

По результатам опроса, рост зарплаты замедляется после пяти лет работы в отрасли. Большинство джуниоров имеют до двух лет опыта и могут рассчитывать на прибавку $300−400 ежегодно. У миддлов опыт от 2 до 4 лет с приростом $500−600 каждый год.

У сениор-разработчиков чаще всего опыт работы составляет от 10 лет, но они получают грейд примерно с пяти лет опыта. У этих специалистов зарплата растет сразу на $1000, но дальше повышения не настолько существенные — $250−500 ежегодно.﻿

Инфографика: DOU.UA

В качестве основного языка программирования самым популярным остается JavaScript (19%). Далее следуют C#/.NET и Java (по 15%). TypeScript сравнялся с PHP (практически по 11%).

Отмечается, что больше всего разработчиков все еще проживает в Киеве — 42% от общего числа респондентов. На втором месте находится Львов (14%), на третьем — Харьков (13%). Медианный возраст — 29 лет. Доля женщин среди разработчиков до сих пор остается низкой — всего 7%.

По результатам летнего опроса DOU, за первое полугодие 2021-го зарплаты украинских IT-специалистов выросли на 20%, а зарплаты всех остальных специалистов в отрасли — на 18%.