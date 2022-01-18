Ученые выяснили, откуда происходит шизофрения и биполярное расстройство

Ученые из Университета Кардиффа обнаружили новую связь между нарушением развития клеток мозга и риском шизофрении и других психических расстройств, сообщает 24 Канал.

Генетические мутации и развитие мозга

Так, британские исследователи пытались по-настоящему понять первопричины психических расстройств. Поэтому сосредоточились на изучении развития клеток мозга.

Им удалось обнаружить новые связи и впервые связать генетические нарушения определенных клеточных процессов с риском развития шизофрении, биполярного расстройства, депрессии, аутизма и других заболеваний.

Уже было известно, что генетические мутации нарушают развитие мозга и могут привести к развитию симптомов психических расстройств. Однако до сих пор ученые не знали, какие процессы в этом механизме нарушены.

Подробности механизма происхождения психических расстройств детей и взрослых

Эксперименты начались с изучения нейрогенеза – процесса рождения и развития клеток головного мозга. Их ученые вырастили из плюрипотентных стволовых клеток.

Ученые идентифицировали несколько наборов генов, которые включаются в этот процесс и, вероятно, играют важную функциональную роль. Оказалось, что генетические факторы риска, способствующие развитию шизофрении и других психических заболеваний, были сконцентрированы в этих наборах.

Вскоре ученые показали, что при нарушении активации этих наборов меняется форма, движение и электрическая активность клеток мозга, что может приводить к болезни.

Установили, что эти нарушения влияли на развитие ранних психических расстройств – задержку развития, аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также расстройств с поздним началом – биполярного расстройства и депрессии.

"Это говорит о том, что некоторые биологические пути, впервые включенные в раннем пренатальном мозге, могут оставаться активными в более позднем возрасте, а генетические вариации в этих путях способствуют заболеванию, нарушая как развитие, так и функционирование зрелого мозга," , – заявил соавтор работы Эндрю Поклингтон.

Он добавил, что хотя многое еще нужно изучить, работа дает ценную информацию о происхождении психических расстройств, в частности шизофрении.