Ломаченко вызывают на мегафайт против Танка

Тренер непобедимого американца Джервонты Дэвиса желает, чтобы его подопечный встретился с украинцем Василием Ломаченко. Он надеется, что бой состоится уже в этом году, сообщает Сегодня.

Келвин Форд считает, что поединок Дэвис – Ломаченко станет настоящим мегафайтом. Пока же для Васи ближе бой с Джорджем Камбососом.

"Ждем этот бой. О, это будут те еще шахматы. Не знаю, примет ли Лома поединок, но скажу вам по правде, что это был бы мегабой. Это из тех поединков, которые болельщики уже заждались.

Не знаю, какие у Ломаченко планы на 2022 год. Но уверен, что все эти топы дивизиона больше не могут тянуть. Пора драться друг с другом. Поэтому верю, что год будет насыщенным на события", – признался Форд.

Дэвис одержал на профессиональном ринге 26 побед (24 – нокаутом) и ни разу не проиграл! На данный момент американец владеет поясом регулярного чемпиона мира по версии WBA.