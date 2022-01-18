Окружной админсуд Киева "заминировали"
В одном из помещений Окружного административного суда Киева (Печерский район) происходит эвакуация работников и посетителей из-за сообщения о заминировании.
Об этом сообщает ОАСК.
"В связи с поступлением сообщения о заминировании одного из помещений Окружного административного суда города Киева по ул. Болбочана, 8 ведутся мероприятия немедленной эвакуации работников и посетителей суда", - говорится в сообщении.
О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.