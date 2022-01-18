Завтра в Украину прибудет госсекретарь США – источник

Завтра, 19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Зеркало недели.

По данным источников издания, точная повестка дня переговоров пока неизвестна.

Однако не трудно предположить, что прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности Украины в связи со стягиванием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ.

10-13 января состоялись три раунда переговоров, посвященных российским претензиям относительно европейской безопасности: переговоры делегаций России и США в Женеве, заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и переговоры в рамках ОБСЕ.