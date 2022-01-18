Россияне сразу бегут, как запахнет жареным – Гордон о Путине

Россия не планирует вторжение в Украину, накал ситуации – это всего лишь бряцание оружием для повышения ставок. Об этом заявил журналист и блогер Дмитрий Гордон, сообщает Сегодня.

"Я не верю в нападение России, я верю в то, что с помощью того, что он якобы нападет на Украину, Путин поднимает свои ставки перед цивилизованным миром. Я не сказал бы, что перед Байденом (поднимает ставки – ред.), именно перед цивилизованным миром" , – сказал он.

"Путин прекрасно понимает, как с кем себя нужно вести, он прекрасно знает своих западных партнеров, и, если страшно, он тут же удирает" , – сказал он.

Как пример, Гордон навел пример Казахстана, куда РФ ввела ограниченный контингент войск в составе миссии ОДКБ.