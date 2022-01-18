Россияне сразу бегут, как запахнет жареным – Гордон о Путине
Россия не планирует вторжение в Украину, накал ситуации – это всего лишь бряцание оружием для повышения ставок. Об этом заявил журналист и блогер Дмитрий Гордон, сообщает Сегодня.
"Я не верю в нападение России, я верю в то, что с помощью того, что он якобы нападет на Украину, Путин поднимает свои ставки перед цивилизованным миром. Я не сказал бы, что перед Байденом (поднимает ставки – ред.), именно перед цивилизованным миром", – сказал он.
"Путин прекрасно понимает, как с кем себя нужно вести, он прекрасно знает своих западных партнеров, и, если страшно, он тут же удирает", – сказал он.
Как пример, Гордон навел пример Казахстана, куда РФ ввела ограниченный контингент войск в составе миссии ОДКБ.
"Вспомните, с какой помпой был обставлен приход российских войск в Казахстан. А тогда еще пресс-секретарь Блинкин сказал, что россияне приходят быстро, а уходят медленно. И посмотрите, как они ушли, когда запахло жаренным. А жаренное – это общая позиция Китая и Турции. Как только китайские и турецкие партнеры сказали "вон Путину", он тут же убрался вон. Вот так это происходит в мировой политике", – отметил Гордон.