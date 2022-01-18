В Новой Зеландии показали двигатель "нового типа"

Новозеландская компания Duke Engines представила миру принципиально новый тип двигателя, который инженеры предприятия назвали "осьевым", сообщает 24 Канал.

Если стандартные двигатели имеют цилиндры расположенные по прямой линии. У нового ДВС пять цилиндров, которые расположены по кругу. Поршни находятся на шатунах, которые крепятся к крестовине, вращающейся под действием поршней, а коленчатый вал соответственно работает в противоположном направлении.

Главными особенностями двигателя от Duke Engines можно считать способность работать на любом виде топлива очень низкий уровень вибрации, отсутствие клапанов как таковых. Кроме того, на пять цилиндров новой новозеландской разработки приходится всего три форсунки и три свечи зажигания.

Двигатель имеет меньше элементов, он также занимает меньше места и закономерно меньше весит, чем большинство аналогов.