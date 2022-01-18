Ветер ослабнет и ударят морозы: прогноз погоды на Крещение
В среду, 19 января, погода в Украине изменится. Ветер ослабнет и появятся морозы, сообщает Новое время.
По прогнозам синоптика Натальи Диденко, ближайшей ночью температура воздуха в Украине снизится до -4 -9 градусов, а на северо-востоке до -10 -15 градусов.
Днем ожидается -2 -5 градусов, а в Полтавской, Сумской, Харьковской областях -8 -11 градусов.
Серьезных осадков не предвидится, лишь в восточной части возможен снег.
На дорогах ожидается гололедица.
В Киеве 19 января ветер стихнет, снег маловероятен. Температура воздуха ночью опустится до -8 градусов, днем -1 -4 градуса. Ожидается гололедица.