В Польше предложили заранее подготовить санкции против РФ

Власти Польши выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины. Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач, сообщает Газета.ru.

«Есть намерение подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации» , — заявил он.

По словам Пшидача, вопрос введения антироссийских санкций уже обсуждался среди дипломатов на минувшей неделе. Замглавы МИД Польши подчеркнул, что Варшава выступает за то, чтобы «быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки».