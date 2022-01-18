Президентом Европарламента избрана Роберта Метсола

На должность президента Европейского парламента второй половины каденции этой институции избрана депутат от группы европейских народников, представитель Мальты Роберта Метсола (Roberta Metsola), сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее Метсола занимала должность первого вице-президента Европарламента, а с 11 января после преждевременной кончины президента Давида Сассоли, исполняла обязанности президента.

Таким образом, Метсола стала третьей женщиной, возглавившей Европейский парламент после Симоны Вейл (Франция, занимала должность с 1979 по 1982 годы) и Николь Фонтейн (занимала должность с 1999 по 2002 годы).

За нее проголосовали 458 депутатов при том, что большинство должно было составить 309 голоса. Результаты тайного голосования, которое прошло во вторник, огласил вице-президент парламента Педро Перейра.

Как сообщалось ранее, в выборах приняли участие четыре кандидата – Метсола, Алиса Кунке (Alice Kuhnke, зеленые), Косма Злотовски (Kosma Złotowski, консерваторы) и Сира Рего (Sira Rego, левые).

Мандат нынешнего Европейского парламента рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Первую половину – два с половиной года – президентствует представитель одной из наибольшей политической группы, вторую – другой наибольшей политической группы. Традиционно этот период делят социалисты и европейские народники.