Чиновников Укргазвыдобування разоблачили на масштабной коррупционной схеме

Служба безопасности Украины уличила должностных лиц предприятия с государственными корпоративными правами АО "Укргазвыдобування" в вымогании 400 тыс. грн взятки от частной компании за несоздание препятствий для выполнения тендерного соглашения, сообщает УНИАН.

По данным следствия, схему организовали работники сектора закупки материалов АО "Укргазвыдобування".

Установлено, что коммерческая фирма имела подписанное соглашение с госпредприятием на поставку товаров и услуг на общую сумму более 38 млн грн. Однако чиновники искусственно затягивали сроки с предоставлением поставщикам спецификаций необходимых товаров, рассказали в Службе безопасности Украины.

Когда стало понятно, что выполнить обязательства в срок не удается, злоумышленники предлагали уплатить им взятку за "мгновенное" подписание дополнительного соглашения и перенос сроков выполнения основного договора.

Одного из злоумышленников сотрудники СБУ задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды на общую сумму 400 тыс. грн.

Должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к функционированию коррупционной схемы.