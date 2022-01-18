Ушел из жизни легенда мирового футбола

Во вторник, 18 января, в возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный игрок и президент мадридского "Реала" Франсиско Хенто, сообщает УНИАН.

Испанец выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год.

"Футбольный клуб "Реал", его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Франсиско Хенто - почетного президента "Реала", одной из величайших легенд мадридского клуба и всего мирового футбола. "Реал" хотел бы выразить свои соболезнования, любовь и поддержку его родственникам, коллегам и близким.

Фигура Пако Хенто верно представляет все ценности мадридского "Реала", она была и будет эталоном для клуба и всего мира спорта. Поклонники "Королевского клуба" и независимые любители футбола всегда будут помнить его как одну из великих легенд" , - написала пресс-служба "Реала" на официальном сайте.

В общей сложности Хенто завоевал с "Реалом" 23 трофея, что является клубным рекордом. На этой неделе его догнал по числу титулов Марсело.

Франсиско Хенто: достижения в карьере